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SAĞLIK

Sağlıklı kilo alabilmek için bunlara dikkat edin!

Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek sadece zayıflamakla ilgili değildir; sağlıklı kilo alma süreci için de belli bir düzene uymak gerekir. İşte sağlıklı kilo almanın yolları!

Diyet denildiğinde ilk akla gelen zayıflama olsa da, kilo almak için de bir diyet programı uygulanması gerekiyor. Kilo alımına engel bir sağlık problemi olmadığı takdirde uygun bir planlama ile ideal kiloya ulaşılabiliyor. Orantılı ve formda bir vücuda sahip olmak için uzman yardımı almak ve bazı kurallara uymak önem taşıyor. 

Obezite ne kadar yaygın olsa da dünya üzerinde birçok insan da kilo alamama ve zayıflık sorunu yaşamaktadır. Tıpkı obezite gibi aşırı zayıflık da insan sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkiler oluşturur ve sağlığın korunabilmesi adına tüm bireyler yaşına uygun ideal kilo aralığında olmaya özen göstermelidir. Peki sağlıklı kilo almak için nelere dikkat edilmelidir? Sizler için Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı.

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