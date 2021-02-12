Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uzay hedeflerini küçümseyenlere sert tepki

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

6 aylık aranın ardından bugün bir kez daha ana baba ocağı Ata yurdum Rize'de olmaktan bu vesileyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Birileri TV programlarında profesörü olmayan üniversiteler var diyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yüzün üzerinde profesör var.

Yol medeniyettir dedik, bu adımları attık. Atmaya da devam ediyoruz.

Biliyorsunuz Ovit Tüneli'nini açtık. Son durumunu da yerinde görmek istiyorum. Erzurum'da dağları deldik, dağları delerek düzelttik. Yusufeli Barajı ile de enerjiyle de devasa bir adımı atmış olacağız.

Üniversitemizin ülkemizde önce ilk 10'a dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz

Milli Uzay Programı

Türkiye'nin uzay yarışında böyle hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır. Ama bir kesim rahatsız oluyor.

Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek, her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mı bilmiyorum. Bu kesimi mazur görmek istiyoruz ancak bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar.

Bölünmüş yol yaparsınız 'Buraya uçak mı inecek', uzay programı açıklarsınız 'Başka işiniz mi kalmadı' derler. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı gönderdiğimiz 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini duyar gibiyim.

Dünyada örneği olmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık. Bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına medyadan akademiye uzanan toplumu yönetebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde gözümü yok. Yürütülen işlere takoz olmaya izin vermeyiz.

Biz ömrümüzü eserle, hizmetle geçirdik. Bunlar ise borç bulma, yatırım yapmama, durdurma programları yaptılar.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Ana muhalefetin başındaki zat ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu belgeyle açıkladı.

'Yaptıklarımızı görmek istemiyorlar'

Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor. YÖK projesinin tanıtım töreninde söylediğim gibi altyapı ve insan kaynağına yaptığımız yatırımla Türk yükseköğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı 77'den 207'ye, öğrenci sayımızı bir milyondan, Almanya'dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel'e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince öyle bir şaşırdı. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik.

'Bir özeleştiri yapmak istiyorum...'

Burada bir özeleştiri yapmak istiyorum. aile, eğitim, kültür konularında arzu ettiğimizi yapamadığımızı da kabul etmek istiyorum. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve sonraki neslin hayatı bu çarpıklıklarla savaşarak geçti. Ayasofya'dan başörtüsüne kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi diri tuttu. Bugün pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. Önümüzdeki dönemde aileden kültür sanata bu konuları öncelikli gündemimize alacağız.