Fasulye kavurma nasıl yapılır pratik lezzet!

Şöyle lezzetli mi lezzetli aynı zamanda sağlıklı bir sebze yemeğine ne dersiniz? Fasulyenin lezzetini tabak tabak yiyebileceğiniz, basit ve doyurucu bir tarif yapmaya hazır olun öyleyse. Yapmanız gerekenler fasulyeleri yıkayarak, doğramak ardından haşlamak ve kavurmak. İçerisine bir de yumurta ekleyince resmen lezzet şöleni! İşte sizler için fasülye kavurma tarifi...

Malzemeler;

Taze fasülye, 1 su bardağı sıcak su, soğan, sarımsak, tuz, sıvı yağ, yumurta.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=1_mpPqDahT0&feature=youtu.be