Türkiye'yi çıldırtan arsız çift! Müge Anlı 4 torun sahibi kadınla aşığını çıkardı

Davut Kıranlı'nın 35 yıldır evli olduğu karısı Sevgi Kıranlı 3 ay önce ortadan kayboldu. Her yerde eşini arayan Davut Kıranlı, onun yanına aldığı şoförüyle kaçtığını iddia etti. Müge Anlı'dan karısını bulmasını isteyen Davut Kıranlı, eşi bulununca hayatının şokunu yaşadı. Sadece o değil 4 torun sahibi kadının kaçtığı evli adamın karısı da yıkıldı. Türkiye'yi tiksindiren 4 torunlu kadınla 3 çocuklu adamın ilişkisi bugün ekranda yüzleşmeyle noktalandı.

Daha önce araması olduğu için gözaltına alınan Muammer Canbaz canlı yayına geldi. Stüdyoya girer girmez Sevgi'ye sarılan Muammer, yaptığı açıklamalar ile de herkese pes dedirtti.

Sevgi ile kaçtıklarında bunların yaşanacağını tahmin etmediğini belirten Muammer, "Davut'u kaçtıktan sonra ben aradım. Sevgi'yi arama Sevgi benimle' dedim." iddiasında bulundu. Bunun üzerine Davut Kıranlı ise "Yalan söyleme bana. Ben seni kardeşim gibi severdim' diyerek karşılık verdi. Yanında çalıştığı adamın 4 torun sahibi karısı ile kaçmasını normal olarak niteleyen Muammer'e Müge Anlı, "Siz de evlisinin, evinize gelen adamın karınıza göz koymasını hoşunuza gider miydi' diye sordu. Muammer 'hayır' deyince Müge Anlı 'O zaman siz niye evinize gittiğiniz adamın karısına göz koydunuz" diyerek lafı yapıştırdı.

Yanındaki anan mı karın mı?

Sevgi'ye göz koymadığını Davut'un hasta olduğunu belirten Muammer, 'Sevgi'ye bu adamla ne yapacaksın diye sordum. Adam yürüyemiyordu. Koluna girip gezdirecek misin dedim." sözleriyle kaçmalarına gerekçes gösterdi. Müge Anlı 'eşi hasta olunca' kaçmak mı gerekiyor diye tepki gösterdi. 3 çocuğunun annesi olan eşi Semiha da duyduklarına tahammül edemedi ve "Anan mı yanındaki karın mı" diyerek çıkıştı. Muammer pişkince "Ben eşim olarak yanıma aldım' karşılığını verdi.

Kocası 4 torun sahibi kadınla kaçan Semiha, Müge Anlı'dan 'çocuklarıma bakabileceğim bir iş istiyorum' ricasında bulundu. Semiha 'Çalışıp çocuklarıma bakacağım. Bu ahlaksıza çocuklarımı vermeyeceğim' dedi. Muammer ise çocukları vermeyeceğini belirtince Semiha çileden çıktı ve "Bu edepsiz, terbiyesiz kadına mı vereceksin çocuklarımı. İnsan olda buraya gel edepsiz. Bu kadın seni de bırakacak. Hiç bir markete gidemeyeceksiniz. Ben edepsizlik yapsaydım senin gibi yapardım" dedi.

4 torunlu kadın da yüzsüzlüğü ile çileden çıkardı

Semiha ile eşi arasındaki tartışmaya katılan 4 torun sahibi Sevgi de tutumu ile herkesi çileden çıkarttı. Semiha onun bu tutumuna daha fazla dayanamadı ve "Sana burdan bir uçarım" dedi. O ise "Uçta görelim' diyerek karşılık verdi. Muammer ise kaçırdığı Sevgi'ye destek çıktı ve Semiha'yı iyice çatlattı.