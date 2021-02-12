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POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Anayasayı milletimizle beraber yapacağız

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclisten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız. Milletimizin layık olduğu anayasayı milletimizle beraber yapma irademizi paylaşacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Gül, "Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclisten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız. Milletimizin layık olduğu anayasayı milletimizle beraber yapma irademizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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