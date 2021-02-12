Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Anayasayı milletimizle beraber yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Gül, "Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclisten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız. Milletimizin layık olduğu anayasayı milletimizle beraber yapma irademizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.