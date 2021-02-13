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MAGAZİN

Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu espirisini de yaptı

Erdal Özyağcılar, koronavirüs aşısı oldu. 73 yaşındaki Özyağcılar, aşı olduğu anı sosyal medya hesabından, "Ben de oldum, siz de olun. Hiç acımıyor valla" notuyla yayınladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama devam ediyor. Öncelikli grupta bulunan 73 yaşındaki Erdal Özyağcılar, önceki gün koronavirüs aşısı oldu.

Özyağcılar, aşı olurken çekilen videosunu Instagram hesabından "Ben de oldum, siz de olun. Hiç acımıyor valla" sözleriyle paylaştı.

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