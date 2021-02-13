Ali Babacan nereye koşuyor? Yeni anayasa ile ilgili sözleri bomba! Hadi Özışık yorumladı

FETÖ'nün yargı ve emniyet kumpası için "Küçük darbe" ifadesini kullanan Deva Partisi lideri Babacan, Nevşin Mengü'nün "Yolsuzluk var mı?" sorusuna FETÖ ağzıyla cevap verdi:

Biraz yolsuzluk vardı... Ali Babacan'ın yeni Anayasa ile ilgili sözleri ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını samimi bulmayan Babacan, Nevşin Mengü'nün sorusu üzerine, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyledi. Babacan'ın bu sözleri twitter'da gün boyu tepki gördü. Hadi Özışık'ın Perde Arkası...