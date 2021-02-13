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MEDYA

Ali Babacan nereye koşuyor? Yeni anayasa ile ilgili sözleri bomba! Hadi Özışık yorumladı

Deva Partisi lideri Ali Babacan, DW'den Nevşin Mengü'ye konuştu. Kürtler'den oy alabilmek için daha önce "Analar evlatlarıyla Kürtçe konuşamıyor" diyen Babacan'ın son açıklamaları bomba. Gazeteci Hadi Özışık, Babacan'ın bu son çıkışını Youtube kanalında yorumladı.

FETÖ'nün yargı ve emniyet kumpası için "Küçük darbe" ifadesini kullanan Deva Partisi lideri Babacan, Nevşin Mengü'nün "Yolsuzluk var mı?" sorusuna FETÖ ağzıyla cevap verdi:

Biraz yolsuzluk vardı... Ali Babacan'ın yeni Anayasa ile ilgili sözleri ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını samimi bulmayan Babacan, Nevşin Mengü'nün sorusu üzerine, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyledi. Babacan'ın bu sözleri twitter'da gün boyu tepki gördü. Hadi Özışık'ın Perde Arkası...

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