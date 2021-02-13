Numeroloji ile kaderinizi etkileyen sayıları öğrenin

Evrenin matematiğinin kişilerin yaşamları üzerinde de etkileri olduğuna inanılmaktadır. Sayılarda gizemli bilgiler üzerinde yapılan araştırmalar yüzyıllardır devam eden bazı bilgileri ortaya çıkarmıştır. Numeroloji ve kader sayısı şifreleri de bunlardan biridir.



Numeroloji Nedir?

Numeroloji, sayı ve rakamlara çeşitli anlamlar yükleyerek belirli bir sistem çerçevesinde insanların yaşamında önem arz eden rakamları ve bu rakamlara karşılık gelen anlamlarını bulmak için kullanılan bir yöntemdir.



Numeroloji ya da kader sayıları olarak anılan bu yöntemde kişinin doğum tarihi belirli bir sistemle toplanarak en son bulunan rakamın kişinin karakteri, yaşamında karşısına çıkacak öğretileri, tuzakları ve kaderini etkileyen anlamları ortaya çıkardığına inanılır.

Doğadaki olayları matematiksel değerlerle anlamlandırmaya çalışmak insanların antik çağlardan bu yana yaptıkları birşeydir. Ünlü düşünür Pisagor'un evreni sayılardan ibaret olarak tanımlaması ile numeroloji kavramının daha çok öne çıkmasına neden olmuştur. Sayı bilimi evrendeki hiçbirşeyin tesadüf olmadığını ve herşeyin sayısal bir düzen üzerinden ilerlediğini söyler.



Numerolojinin Diğer Kültürlerdeki Yeri



Numeroloji antik mısır, antik yunan, ibrani ve arap kültürlerinde sıklıkla kullanılırdı. Antik Mısır'da rakamlarla gizlenmiş kadim bilgilerin kullanılması aritmansi adıyla tanımlanırdı. Harflere bir takım değerler verilerek oluşturulan sistemler, İslam nümerolojisinde ebced hesabı ya da cifr ilmi olarak adlandırılır. İbraniler ise sayı bilimini en yoğun olarak kullanan kültürdür. Harfler, rakamlar ve kader denkleminin en yoğun ilişkilendirildiği kültür kabalistlerdir.



Numeroloji Nasıl Hesaplanır?

Numeroloji hesaplaması ile kader sayılarının bulunduğuna inanılmaktadır. Kişinin yaşamındaki önemli dönüm noktaları bu yolla belirlenebilir. Numeroloji hesaplamasına göre kişinin doğum tarihindeki her bir rakam tek tek toplanır. Ortaya çıkan iki basamaklı sonuç kişinin önündeki engelleri ve öğretilerine ait değerleri gösterirken, bu iki basamaklı sayının rakamlarının birbiri ile toplamından elde edilen en son rakam ise kişinin kader bağı sayısı olarak yorumlanır. Kader sayılarının her birinin farklı bir anlamı vardır.