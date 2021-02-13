Memleket hareketi lideri Muharrem İnce'nin altı kırmızı çizgisi

Kırmızı çizgilerden en çok göze batan ise terörü lanetlemek. Muharrem İnce’nin parti tüzüğü yerine gelecek bu maddelerine gelin hep beraber bir bakalım. Hangi madde ilgilendiriyor.

İnce, şunları söyledi: 'Atatürk'le problemi olanlar, doğaya ve çevreye saygısı olmayanlar, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanlar, terörün her türlüsünü reddetmeyenler, siyasetten rant elde edenler, din, dil, mezhep ayrımcılığı yapanları istemiyoruz. Bu altı kırmızı çizgimizi kabul etmek şartıyla bütün yurttaşlarımıza partimiz açıktır.'