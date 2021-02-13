Aralıklı oruç diyeti ne kadar sağlıklı?

İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç diyeti, gün içerisinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilmediği veya haftanın belirli günleri kalori alımında ciddi kısıtlamalar yapılan bir diyet modelidir. Peki aralıklı oruç diyeti sağlıklı mıdır? Merak edilenleri Diyetisten Dilan Söğüt yanıtladı...

Yapılan birçok çalışmada aralıklı orucun vücudumuz ve beynimiz üzerinde güçlü etkilerinin olduğu ve hatta daha uzun yaşamamıza yardımcı olabileceğini kanıtlanmıştır.

En çok tercih edilen çeşidi 16:8 yöntemidir. Uyku ile beraber 16 saat aç kalıp kalan 8 saatlik sürede yemek yiyebiliyorsunuz. Örneğin; akşam 20:00 den sonra yemek yemeyi kesip sabah 12:00 ye kadar besin yerine geçen hiçbir şey tüketilmez. Ancak açlık süresi boyunca su, sade kahve, çay, bitki çayı, sade maden suyu gibi şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen içecekler içilebilmektedir. Her yaş grubundaki sağlıklı bireylerin de uygulayabileceği bu yöntem ile kişilerin yaşam tarzında düzen kurmaları daha kolay hale gelirken aynı zamanda kilo kaybında ciddi oranda azalmalar gözlemlenebilmektedir.