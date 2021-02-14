Neymar beş yıldır hep aynı gün sakat!
A'dan Z'ye sporda bu hafta Neymar konuşuldu her zaman olduğu gibi yine aynı gün sakatlandı!
Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final maçları oynandı. Galatasaray kupaya veda ederken Beşiktaş yarı finale yükseldi. Süperlig'den son gelişmeler, Avrupa futbol liglerinden son haberler. Neymar Jr. neden 5 yıldır hep aynı gün sakatlanıyor? NBA'de gecenin sonuçları ve güncel puan durumu. Formula1'den son haberler ve son olarak Tenis dünyasındaki gelişmeler A'dan Z'ye Spor'da sizlerle.