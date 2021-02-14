İstanbul’da kar ve tipi etkili oluyor
İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.
Bazı vatandaşların tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü. Kar yağışının etkisini artırarak gece boyunca devam etmesi bekleniyor.