Hollanda basını öve öve bitiremedi! Türkiye'nin aşılamadaki başarısına yer verildi

Koronavirüs pandemisine karşı aşı çalışmaları devam ederken Türkiye, başarıyla sürdürdüğü aşılamada dünyaya örnek oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.