İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son gelen bilgilere göre, kar yağışı tahmini değişti. İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışının perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edeceği açıklandı.