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Domates soslu yumurta nasıl yapılır farklı lezzetler arayanlara!

Kahvaltıda sürekli aynı yumurta tariflerini görmekten sıkılanlar...

Artık çırpılmış yumurta, omlet gibi tariflerin biraz daha dışına çıkma vakti geldi! Kolları sıvayın, çok doyurucu ve herkesin yerken çok mutlu olacağı şahane bir tarif yapmaya geçiyoruz. Tereyağında yumurta kapamaya enfes bir sos ilave ettik mi, biraz da baharat ekledik mi üzerine, kahvaltının şahı olacak bir lezzet, ekmek banılmak üzere hazır hale geliyor. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

Yumurta, soğan, 4-5 tane domates, kaşar peyniri, yeşil biber, sarımsak, tereyağı, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=nbnwrvZHxpQ&feature=youtu.be

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