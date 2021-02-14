BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
YEREL

Elazığ’da ilginç kaza anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da hafif ticari aracın parktan çıkarıldığı sırada takla atması saniye saniye kameralara yansıdı.

ELAZIĞ merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302. Sokak'ta meydana gelen kazada; E.T., idaresindeki 23 BJ 881 plakalı hafif ticari aracı ile sitenin otoparkından çıkmaya çalıştı. İlk başta geri geri giden sürücü çıktığı zannederek ileri hareket etmesi sonucu aracın ön kısmı boşluğa gelerek takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

İlginç kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da evden sepet sarkıtarak satış yapan uyuşturucu tacirine suçüstü
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Afganistan'da Türk TIR'ları da dahil 500 tanker patlamada kül oldu
Tartı her zaman doğru sonucu verir mi?
Domates soslu yumurta nasıl yapılır farklı lezzetler arayanlara!
Ali Babacan nereye koşuyor? Yeni Anayasa ile ilgili sözleri bomba!
Neymar beş yıldır hep aynı gün sakat!
Sivas'ta sevgilisiyle kavga edip 3. kattan atladı! Annesi oğlunu gözyaşları içinde izledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı! Kaçırılan Türk denizciler İstanbul'da
İstanbul’da kar ve tipi etkili oluyor