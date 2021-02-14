Elazığ’da ilginç kaza anı kameralara yansıdı

ELAZIĞ merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302. Sokak'ta meydana gelen kazada; E.T., idaresindeki 23 BJ 881 plakalı hafif ticari aracı ile sitenin otoparkından çıkmaya çalıştı. İlk başta geri geri giden sürücü çıktığı zannederek ileri hareket etmesi sonucu aracın ön kısmı boşluğa gelerek takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

İlginç kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





