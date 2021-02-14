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Köri soslu tavuk nasıl yapılır denemeyen pişman olur!

Köri soslu tavuk günümüzde en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor. İşte eşsiz lezzetiyle köri soslu tavuk tarifi...

Köri soslu tavuk, günümüzde en çok sevilen ve tercih edilen tavuk yemekleri arasında yer almaktadır. Tavukgöğsü, biber, soğan, sarımsak, krema, köri, karabiber gibi malzemelerle hazırlanan köri soslu tavuk tarifini çok seveceksiniz. Ani gelen misafirleriniz için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz köri soslu tavuk tarifi çok istenecek. Öğlen ve akşam yemeklerini lezzetli hale getiren köri soslu tavuk tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Peki köri soslu tavuk nasıl yapılır? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

Bir bütün tavuk göğsü, marine etmek için yarım şişe soda, 2-3 yemek kaşığı zeytin yağı, tuz, 5-6 adet mantar, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, yarım su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tepeleme tatlı kaşığı köri, üzerine serpiştirmek için maydonoz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=rqiXP2ATISw&feature=youtu.be

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