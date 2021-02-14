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SAĞLIK

Tartı her zaman doğru sonucu verir mi?

Kadınların regli öncesi dönemleri, ilaçlar, bağırsak problemleri gibi pek çok durum tartıda çıkan sonucu etkileyebilir peki ne zaman tartılmalıyız, her gün tartılmak ne kadar doğrudur? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt'e sorduk...

Pandemi döneminin de başlamasıyla birlikte kilo şikayetleri artmaya devam ediyor; son günlerde yapılan diyetler, sporlar, beslenme şekilleri insanların tartı üzerinden inmemesine sebebiyet verebiliyor, peki tartı bizlere her zaman doğru sonucu gösteriyor mu, haftada kaç kez tartıya çıkmak gerekir, tartıda görülen sonuçlar ne kadar gerçektir merak edilen tüm soruları Diyetisyen Dilan Söğüt cevapladı...

"Kilo denetimi yapıyorsak bazen tartı ile aramıza kara kedi girebileceğini" dile getiren Diyetisyen Dilan Söğüt, tartıya her zaman güven olmayacağına vurgu yaptı. Regli öncesi stres, hareketsizlik, yorgunluk, ilaç almak, bağırsak düzensizliği, yeterince su içmemek gibi sebepler tartıya her zaman yansımaktadır diyen Söğüt, tartı ile aramızdaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

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