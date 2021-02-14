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DÜNYA

Afganistan'da Türk TIR'ları da dahil 500 tanker patlamada kül oldu

Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yakıt tankerlerinin bulunduğu otoparkta çıkan yangında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. 

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, Afganistan'ın batısındaki İran sınırında yer alan İslam Kale Gümrük Kapısı'ndaki otoparkta akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. Farhad, yangında 17 kişinin yaralandığını, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yangının söndürülmesi çalışmalarında İran İtfaiyesinin de destek verdiğini ifade eden Farhad, yangının ilk belirlemelere göre yakıt yüklü aracın patlamasının ardından çıktığının düşünüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

500 tanker kül oldu

Herat Ticaret Odası Başkanı Yonus Kazizade de yangında 500 yakıt tankerinin küle döndüğünü, yaklaşık 50 milyon dolarlık hasar oluştuğunu kaydetti. Kazizade, otoparkta bulunan araçların çoğunun yakıt yüklü olması nedeniyle yangını söndürmenin uzun sürdüğünü vurguladı.

Olaya tanık olan Türk TIR şoförlerinden Selahattin Koçeri, patlamanın akaryakıt yüklü tankerde meydana geldiğini ve alevlerin kısa sürede diğer tanker ve TIR’lara sıçradığını belirtti. Kendi TIR'ının da patlamalardan sonra çıkan yangında zarar gördüğünü belirten Koçeri, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği’nden yetkililerin olay yerine geldiğini ve yaklaşık 16 Türk şoförün ihtiyaçlarının karşılanarak otele yerleştirildiğini söyledi. Koçeri, Türk TIR şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

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