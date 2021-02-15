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MEDYA

Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 1. bölümüyle 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı ATV'de olacak. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in ilk bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken; Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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