Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Gara' tepkisi! ABD, HDP ve CHP'ye zehir zemberek sözler

AK Parti Rize, Aksaray, Eskişehir ve Konya 7. İl Kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'daki 13 şehidimizle ilgili olarak "5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk." dedi. Erdoğan, Gara şehitleri üzerinden HDP, CHP ve ABD'ye sert sözlerle yüklendi..

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Sözlerimin hemen başında içinde bulunduğumuz mübarek Receb-i Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Esir kardeşlerimizi kurtaralım istedik

Bugün sizlerle ve milletmizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili bir perspekftifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık. Çok uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik.

İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.

ABD'ye PKK tepkisi

Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Haniz siz YPG'nin yanında değildiniz? Bal gibi yanındasınız ve arkasındasınız. Bunlar binlerce TIR mühimmat getirdiler, teröristlere teslim ettiler.



Artık lama yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur.

Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük. Terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. PKK kaçamayacağını anlayınca yıllar önce kaçırdığı vatandaşlarımızı şehit etti.

Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de teröre sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır.

HDP'ye, CHP'ye sert sözler

Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yoktu diyor. Vicdansızlara bak Bomba var silah var ama çakı yok. Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de öğreneceksiniz. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksiniz.

Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlaradır. Hepiniz bu 13 masum insanın katledilmesinden sorumlusunuz. Bölücü terör örgütü 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katletti. Bunlar içinde anne karnındaki çocuktan kadından yaşlıya işçiden öğretmene çobandan imama her kesimden insanımız vardır.

Sayın Biden sen de bunları iyi tanı

Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma.Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Tatvan'da 13 sivili, 1992'de Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar; 1993'te Siirt'te bir okul bahçesinde 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Başbağlar'da 33 sivili, Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. 1994'te Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir. Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Anafartalar ve Güvenpark'a kadar her yerde tüm sivilleri hedef alanlardır. 6-8 Ekim'de 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ü, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Aybüke Yalçın'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır'da dershaneye giden 6 evladımızın, Batman'da 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bağcılar'da Serap Eser kızımızı otobüste yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet için çalışmaları engellemek amacıyla şantiye basan işçi öldüren alçaklardır. Bunların sivil katliamlarını kitaplaştırırsak, batılıların anlı şanlı ansiklopedileri kadardır.

2023'te bir başka seçim yaşayacağız. Her fırsatta her zeminde terör gerçeğini anlatmayı sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi, kutlu mücadelemizden vazgeçireceği sanılmasın.