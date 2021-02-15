Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesini aradı baş sağlığı diledi anne ağlamaktan konuşamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Kongresi'nde Gara şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi ile telefonda görüştü. Şehit annesi ağlamaktan uzun bir süre telefonda konuşamadı. O anlar kamerada.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi ile telefonla görüştü.
Mikrofondan baş sağlığı dileyen Erdoğan'a, şehit annesinin ağlamaktan cevap veremediği görüldü.