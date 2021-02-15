15-21 Şubat Koç burcu yorumu salı gününe dikkat!

Koç burcu 15-21 Şubat haftalık yorumları Ay Koç burcunda başlıyor. 15-21 Şubat haftası Koç burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 15-21 Şubat Koç haftalık burç yorumlarında Koç haftalık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 15-21 Şubat Koç burcu haftalık yorumları...

15-21 Şubat haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı hatta çarşamba sabahına kadar Ay Koç burcunda olacak duygularınızı ifade etmek istiyorsunuz daha naif bir psikolojidesiniz belli ki iştahınız açık duygusal beslenme modu olabilir. Salı akşamı Ay Pluto karesi gerçekleşecek bu kare sağlığınızı zorlayabilir o yüzden salı akşamı dikkat edin ayrıca ikili ilişkilerle ilgili de bir şeyleri kafanıza takıyorsunuz. Çarşamba itibari ile cuma akşamına kadar Ay Boğa burcuna giriş yapacak ve gündeminizde finansal konular olacak!