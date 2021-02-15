Müge Anlı Sinan Tirsi itirafıyla sarsıldı! İkranur'u öldüren amca ve hala bakın ne demiş

İkranur Tirsi kaybolduktan 68 saat sonra bir derede ölü olarak bulunmuştu. 7 yaşındaki İkranur'u son gören ise 14 yaşındaki amcası Sinan Tirsi ile halası Ayşe Sevda Tirsi'ydi... Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla polis hala ve amcayla birlikte aileden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulama sırasında çelişkili ifadeler veren 14 yaşındaki amca Sinan Tirsi, yeğeni İkranur'u öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi ortadan kaldırmak için ablası Ayşe Sevda Tirsi de ona yardım etmişti. İki kardeş yeğenlerinin cesedini daha önce arama yapılan dere alanına gizlice götürüp atmışlardı. Abla kardeş tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilirken, amca Sinan ile hala Ayşe Sevda'nın 8 ay önce Müge Anlı'nın canlı yayınına katılıp yaptıkları açıklamalar bakın nasıldı...