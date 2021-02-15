Çiğ süt mü pastörize süt mü?

Yapılan araştırmalara göre çiğ süt tüketiminin pandemi öncesi döneme göre kıyasla azaldığı gözlemlenmiştir. Yapılan anket sonucunda çiğ süt tüketiminin azalması; sütçüden virüs geçebilir endişesi, açık sütün içinde virüs olabilir endişesi, açık süt teminin bu dönemde zorlaşması gibi durumlarla ilişkilendirilmiştir.

Pastörize edilmiş sütler çiğ sütün daha içilebilir ve sağlığa zararlı olabilecek tüm organizmalardan arındırma işlemidir. Bu işlemde sütler, ortalama sıcaklıklarda ısıtılıp, hemen ardından soğutuluyor. Böylece yapısı bozulmuyor. Ancak UHT sütler kadar uzun süre dayanmıyor. Bu şekilde elde edilen sütler maksimum 2-3 gün içinde tüketilmesi gereken sütler oluyorlar. Çiğ alınan sütlerin evde pastörizasyon işleminden geçmiş hali ya da marketlerde satılan günlük sütleri bu kategoride görmek mümkün.

Çiğ süt ise her iki sütün de dışında hiçbir ısıya maruz kalmamış ya da az maruz kalmış olan süttür. Tüm yağ asitlerinin ve vitaminlerin korunduğu halidir. Ancak en büyük sorunsalı hayvanların beslenme şartlarının, sağılma şartlarının, kullanılan ilaçların etkisinden ötürü çiğ sütlerin içerisinde yabancı birçok maddenin olabilmesi ve sağlığa zararlı organizmaların bu şekilde doğrudan vücuda giriyor olması. Diğer iki çeşitte bu risk en aza indirilmeye çalışılırken çiğ sütte bu risk yüksek. Peki çiğ süt mü yoksa pastörize süt mü tercih edilmeli Diyetisyen Dilan Söğüt süte dair bilgiler paylaştı.