Boğa burcu 15-21 Şubat haftalık burç yorumları zor bir hafta sizleri bekliyor!

15-21 Şubat haftası Boğa burçları Ay Koç burcunda başlıyor. Uygur Gür'ün 15-21 Şubat haftalık Boğa burcu yorumlarına göre bu hafta Boğalar zihinsel olarak zorlanacak. 15-21 Şubat haftasında Boğa burçları özellikle salı akşamına dikkat etmeli. İşte 15-21 Şubat Boğa haftalık burç yorumunun detayları...

15-21 Şubat haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesiden çarşamba sabahına kadar Ay Koç burcunda demek ki zihinsel olarak zorlanacaksınız ve içe dönük bir enerjidedisiniz. Salı akşamı bir Ay Pluto karesi var özellikle o Ay Pluto karesi sizi biraz zorlayabilir orada iç dünyanızda biriktirdikleriniz iyice ön plana çıkabilir. Çarşamba itibari ile cumaya kadar Ay Boğa burcunda olacak artık duygularınızı daha fazla ifade etmek istiyorsunuz derin düşüncelerden çıkmaya başlıyorsunuz.