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Doğu Perinçek Gara şehitleri için "13 kişi öldü diye ulusal yas ilan edilmez" deyip güldü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'nın Gara'daki mağarada katlettiği 13 şehit için "ulusal Yas" ilan edilmesine öyle bir karşı çıktı ki duyaların ağzı açık kaldı. Perinçek'in "şehit" değil de "ölü" demesi de dikkat çekti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mağara Şehitleri için ulusal yas ilan edilmesine karşı çıktı. Habertürk'te Kübra Par'ın canlı yayınına katılan Doğu Perinçek, CHP'nin ulusal yas teklifi hatırlatılınca, programın diğer konuğu Gürkan Zengin "Buna bir itirazım olmaz, yasal mevzuat izin veriyorsa neden olmasın" dedi. 

Bunun üzerine araya giren Doğu Perinçek, "Her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" diye itiraz etti. Ardından da "Her 13 kişi ye ulusal yas..." diye söylenen Perinçek'in bunları söylerken gülmesi büyük tepki çekti. 

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