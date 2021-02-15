Kremalı mantarlı makarna nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Lezzeti sosunda gizli olan, makarna tarifleri içerisinde en çok sevilen tariflerden de biri aynı zaman. Kremalı mantarlı makarna nasıl yapılır sorunuzun da yanıtı olacak olan kremalı mantar soslu penne makarna tarifi için hadi sıvayın kollarınızı. Akşama enfes bir makarna tarifi geliyor. Yanına dilerseniz etli bir tarif yapabilirsiniz. Davet yemeği olarak da servis edebileceğiniz süksede aynı zamanda. Şimdiden ellerinize sağlık diyoruz. Dumanı üzerinde koca bir tabak makarna sizi bekliyor, yalnız bırakmayın.

Malzemeler;

4-5 dal pazı ya da ıspanak, 5-6 adet mantar, bir yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krema, tuz, karabiber.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=RVEYb5QpbNk&feature=youtu.be