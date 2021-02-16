BIST 1.562
DOLAR 6,96
EURO 8,45
ALTIN 407,06
MEDYA

Son Yaz 8. bölüm fragmanı

Son Yaz dizisi 8. yeni bölümüyle 19 Şubat 2021 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Son Yaz'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Son Yaz 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Son Yaz 19 Şubat 2021 Cuma akşamı FOX'ta...

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. 

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ramo 33. bölüm fragmanı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı
Kocaeli'de sevgilisini öldürüp rehin alan şahıs gözaltına alındı
Şehit Aydın Köse'nin akrabasından PKK'ya tepki: Sizi sevindirmeyeceğiz
Kremalı mantarlı makarna nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Yumurtalı makarna nasıl yapılır zamanı olmayanlara birebir!
Çiğ süt mü pastörize süt mü?
Boğa burcu 15-21 Şubat haftalık burç yorumları zor bir hafta sizleri bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesini aradı baş sağlığı diledi anne ağlamaktan konuşamadı