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Şehit Aydın Köse'nin akrabasından PKK'ya tepki: Sizi sevindirmeyeceğiz

Gara'da katledilen şehitlerimizden Aydın Köse'nin akrabası, PKK'ya tepki göstererek, "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından Gara bölgesinde bulunan mağarada esir alınan ve şehit edilen 13 vatandaşımızdan biri Aydın Köse, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sırasında şehit Köse'nin amca oğlu, yaşanan hain saldırıya tepki gösterdi. Köse'nin akrabası, PKK'nın Türkiye'yi bölemeyeceğini vurgulayarak, "Kimse o köpeklere pabuç bırakmasın. Osman'ı verdik, Aydın'ı verdik. Yarın da Hasan'ı Hüseyin'i vermeye hazırız. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. Biz ağlamayacağız, Köpekleri sevindirmeyeceğiz. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz" sözleriyle feryat etti.

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