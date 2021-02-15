Kocaeli'de sevgilisini öldürüp rehin alan şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana gelen olayda; evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., anlaşmazlık üzerine Halim E.'den ayrılmak istedi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.'yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti.

Eşya taşıyan Hacer Ç.'nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç.'nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Halim E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E.'nin binadan çıkarıldığı sırada ölen Hacer Ç.'nin ablası sinir krizi geçirdi. "Kurtaramadım" diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri, Halim E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken; olay yerinde incelemeler sürüyor.