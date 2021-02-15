İstanbul Sancaktepe'de otobüs şoförüne yaşatılan dehşet kamerada

İSTANBUL Sancaktepe'de 3 gün önce meydana gelen olayda; iddiaya göre, Yenidoğan-Mecidiyeköy seferini yapan halk otobüsü şoförü Erol Özdoğan, Çekmeköy Madenler durağına yanaşarak yolcu almak istedi. Bu sırada önünde bulunan taksi nedeniyle durağa yanaşamayınca Özdoğan ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam ederek Sancaktepe Yenidoğan'a geldi. Erol Özdoğan, otobüsle evine doğru ilerlediği sırada taksi sürücüsü, yanında bulunan bir kişi olduğu halde aracıyla otobüsün önünü kesti. Kısa süre sonra olay yerine 3 otomobil daha geldi. Şüpheliler, otobüs şoförünü aşağı indirerek darp etmeye başladı.

Olayın ardından yaralanan Özdoğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolunda ve ayağında kırıklar oluşan Özdoğan, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darp anları kamerada

O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün peronlarda ilerlediği, taksi ile otobüsün önünün kesildiği, taksiden iki kişinin indiği ve taraflar arasında itiş kakış yaşandığı, daha sonra olay yerine birkaç kişinin daha geldiği ve taksinin olay yerinden ayrıldığı görülüyor.