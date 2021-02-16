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Gara şehitlerimiz ve Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'lilerin kullandığı ortak dil

Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK’ya operasyonlar tüm hızıyla devam ederken ve 13 sivil vatandaşın şehit olduğu haberi yürekleri dağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon sonucu Gara bölgesinde bir mağarada 13 vatandaşımızın haince şehit edildiği anlaşıldı operasyonun devamında vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin tamamı etkisiz hale getirildi.

Gara'daki 13 şehidimizden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımda "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK kelimesini kullanmaktan kaçınması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada CHP'li isimleri eleştiren vatandaşlar 'Neden çekiniyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci Hadi Özışık Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.

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