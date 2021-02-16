Bahçeli'den Gara açıklaması: Kandil'e bir şafak vakti Türk Bayrağı dikilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Beka mücadelesini küçümseyen kim varsa adidir, alçaktır. Terörü hilesiz veya hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere 'ama'ları, 'fakat'ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Harekat süresince teröristlere ait barınak sığınak ile pek çok yer tahrip edilmiştir. Çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir.

''GARA ÖNCESİYLE GARA SONRASI AYNI OLMAYACAK''

Terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş, yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK’nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturacaktır.

''HAİNLERİN KAFALARI KOPARTILACAKTIR''

PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Cumhuriyet'in 100. yılına terörü bitirerek ulaşmalıyız. Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir.

HDP'YE SERT TEPKİ

Bilinmelidir ki, dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü TBMM’de kaybetmeye, TBMM’de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir.

''YETER ARTIK SABIR TAŞI ÇATLADI BIÇAK KEMİĞE DAYANDI''

Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Yeter artık sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yokoluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir kopacağı varsa zaten kopacaktır.

''HDP'NİN İPİ KANDİL'DEDİR''

HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Neyin diplomasisi? HDP iktidar kayıpların ailelerine hesao verme konumundadır diyor. Utanmazlar. HDP PKK'nın ta kendisi aynadaki aksidir. HDP'nin ipi Kandil'dedir.

''BU MİLLETVEKİLLERİNİN ALDIĞI MAAŞ HARAMDIR ZIKKIMDIR''

Gara katliamıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis’ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. Ve bu HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır.

CHP'YE DE SESLENDİ

Ya CHP'ye ne demeli? CHP yönetimine sesleniyorum; Gara katliamcısı PKK'yı saklamak ne size ne de gayri meşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis aziz milletimizin gözünden ve gönlünden daha da düşürecektir. Korkmayın, çekinmeyin, HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK'ya katil demek, eşkıya demek, terörist demek, cani demek size ancak onur, ancak şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır.

''YARGITAY İNANIYORUM Kİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR''

HDP'nin kapatılması elzemdir. HDP’yle hesaplaşmadan, PKK’yı bitirdik, yok ettik, mahvettik diyemeyiz. Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır. Şayet bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, MHP Siyasi Partiler Kanunun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir. İP'in başkanı HDP'nin kapatılması konusunda avam bir dil kullanarak üç kağıt yapıldığını beyan etmiş. Bizim kimin üç kağıt yaptığını iyi biliyoruz. İP'in başkanı HDP'nin kapatılmasının kendileriyle alakalı olmadığını söylüyor. İttifak ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı? CHP ile İP rahat olsunlar olacaklar zorlarına gitmesin.

AYM'NİN İHLAL KARARLARINA SERT TEPKİ

Anayasa Mahkemesi'nin yerindelilik denetimi yapamayacağı bilinen yasa kuralıdır. Hak ihlalleri hep şaiebeli ve hakkında soruşturma olan isimlerle ilgili verilmektedir. Can Dündar ve terörist Demirtaş hakkında da hak ihlali kararı sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarını fütursuzca verirken milletin kararlarını hesaba katmadığı görülmektediri. Bu AYM kime hizmet etmektedir kimin mahkemesidir? Yurt dışında yaşayan casusun nasıl hakkı var ki ihlal edilmiş olsun? Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye’nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin. Yeniden milli varlığımıza layık, adalet ve hukuk ölçülerimize müzahir bir yüksek mahkemeyi kurmasını Allah’ın izniyle başarırız, buna da muktediriz."

PKK ile kurduklarıHaber kaynakları da PKK'lıdır. ABD'nin Gara vandallığını bilmemesi aklımızda alay etmektir.