Hande Sarıoğlu'na Fatih Altaylı şoku: Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Sarıoğlu, yaşanan süreci Söylemezsem Olmaz'da açıkladı. Habertürk'teki görevinden ayrıldıktan sonra kanala vedalaşmaya giden Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın söyledikleri karşısında yaşadığı şoku canlı yayında anlattı.

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi.

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini söyledi. Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini iddia etti.

Sarıoğlu "Ben Fatih Altaylı'ya saygısızlık yapmadım. Onunla tartışmamdan sonra beni o programdan çıkardı zaten" dedi.