Hulusi Akar Gara mağarasını gösterdi TBMM'de detayları anlattı

GARA bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin yankıları sürerken Milli Savunma Bakanı operasyona dair TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirmede bulundu. Hulusi Akar'ın Meclis'teki açıklamasıyla Gara harekatının bilinmeyen detayları da ortaya çıktı. İşte Hulusi Akar'ın anlattıkları:

-10 Şubat saat 02:55'te uçak desteğiyle operasyon başladı. Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi. Saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır. İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur.

-Güvenlik tedbirleri alınarak mağaraların kapıları tahrip edilmeye çalışıldı. Bölgede el bombasına karşılık olarak mağara girişinde sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır.

-Mağara içinde ilerleme sırasında çok dar geçitlerin ve ilave demir kapıların olduğu görüldü. Uzun süren çalışmaları sonucu cuma akşam saatlerine doğru bir terörist 'ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum' dedi, teslim alındı. 7 terörist ve 12 'si Türk vatandaşı, biri yabancı 13 kişinin olduğu, saat 5.45'te başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi.