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MEDYA

Müge Anlı canlı yayında yaptığı hatayı düzeltmeyen ekibini fena payladı

14 yaşındaki amcası tarafından öldürülen 7 yaşındaki İkranur'un olayını araştıran Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında set çalışanlarına sert çıkıştı. Katil zanlısı amcanın canlı yayında adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, kendisini uyarmayan ekibini "Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz" diyerek azarladı.

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, geçtiğimiz sene kaybolduktan sonra evinin yakınındaki derede ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur'un cinayetini araştırmaya başladı. İkranur'u öldüren 14 yaşındaki amca Sinan'ın adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, canlı yayında sinirlendi.

Katil zanlısı Sinan'ın ifadesinden bahseden Müge Anlı, ismi sürekli yanlış söylemesine rağmen kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Ben dediğimde niye her dediğime 'he' diyorsunuz. Siz kendiniz de bilmiyorsunuz, yazmıyorsun da. Sanki ben bütün sülalenin ismini öğreneceğim" diyerek tepki gösterdi.

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