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Elazığ Bingöl yolunda gören şaşkına döndü! Koşarak durdurdu

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ-Bingöl karayolunda kamyonetten fırlayan tekeri, yaklaşık 200 metre, hızla gittikten sonra park halindeki tıra çarpıp tekrar geldiği istikamete yöneldi, o tehlikeli anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ - Bingöl karayolunun 90'ınca kilometresinde Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kamyonetten fırlayan teker, ana yolda yaklaşık 200 metre gitti ardından da park halindeki bir tırın tekerine çarpıp tekrar dönüşe geçti. Bu sırada dinleme tesisinin çalışanı koşarak tehlike oluşturan tekere müdahale ederek durdurdu. O anlar ise tesisin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tekerin bir araçla bir süre gitmesi ve ardından aracın hızla geçip gitmesi de görüntülerde yer aldı.

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