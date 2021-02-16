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İzmir'de bir kadın canlı yayında kaçak ürün tanıtırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de internet üzerinden canlı yayınla satışı yapılan gümrük kaçağı bin 351 adet çeşitli markalarda parfüm ve 8 adet kol saati ele geçilirken, satışı yapan kadın canlı yayın yaparken polise yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden canlı yayınla gümrük kaçağı parfümlerin canlı olarak satışının yapıldığının bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine Buca’daki adrese yönelik hemen bir baskın yaptı. Operasyon sırasında bir kadın, internet üzerinden canlı yayınla gümrük kaçağı ürünlerin satışını yapıyordu. Bu sırada polis ekipleri baskın yaparak kadını yakaladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Adreste yapılan aramalarda; bin 351 adet çeşitli markalarda parfüm, 8 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda Ö.K, E.A, E.Ö, D.A. isimli şahıslar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. El konulan gümrük kaçağı bin 359 adet ürünün yaklaşık piyasa değeri 500 bin TL olduğu ifade edildi.

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