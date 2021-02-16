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SAĞLIK

Vejetaryenlik sağlık açısından riskli midir?

Vejetaryenlik, bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olarak tüketilmesini içeren bir beslenme tarzıdır. Vejetaryen bireyler bitkisel besinleri tüketirken et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal besinleri az miktarda tüketirler veya hiç tüketmezler. Peki vejeteryanlık insan sağlığını nasıl etkilemektedir Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı...

Vejetaryenlik Et, balıki kümes hayvanlarının tüketilmediği  süt ürünlerinin ve yumurtanın ise isteğe bağlı olarak tüketildiği beslenme tarzına denir. Kısaca "et yememek" anlamına gelen ve yedi ayrı grup altında farklılık gösteren bir yemek yeme kültürüdür.

Uluslararası literatüre baktığımızda vejeteryan beslenmenin sağlık açısından olumlu sonuçlara sebep olduğu gibi sağlıksız olduğu çalışmalarda bulunmaktadır. Peki vejetaryen beslenme riskli midir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt cevapladı...

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