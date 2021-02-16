Vejetaryenlik sağlık açısından riskli midir?

Vejetaryenlik Et, balıki kümes hayvanlarının tüketilmediği süt ürünlerinin ve yumurtanın ise isteğe bağlı olarak tüketildiği beslenme tarzına denir. Kısaca "et yememek" anlamına gelen ve yedi ayrı grup altında farklılık gösteren bir yemek yeme kültürüdür.

Uluslararası literatüre baktığımızda vejeteryan beslenmenin sağlık açısından olumlu sonuçlara sebep olduğu gibi sağlıksız olduğu çalışmalarda bulunmaktadır. Peki vejetaryen beslenme riskli midir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt cevapladı...