İçişleri Bakanı Soylu: PKK'dan ahlak bekleyen ahmaktır

TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen Gara Oturumu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgi vermeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının başlangıcında şehit cenazelerini anlatırken boğazı düğümlendi, konuşmakta zorlandı... "Gardolap siyasetçisi değiliz biz" diyen Bakan Soylu, dün şehit annesinin kendisine 3 kez "Dik durun, dik durun, dik durun" dediğini anlatırken zorlandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları...

- Bir hüzünlü günde, bir yas gününde hep birlikteyiz. Gara'da şehit olan, kaçırıldığı günden bu yana 5-6 yıldır ailelerinin dertleriyle dertlendiğimiz bu evlatlarımızın şahadetine Allah'tan rahmet diliyorum.

- Dün ben de arkadaşlarım gibi cenazedeydim Mersin Bozyazı'da. Ünzile anneyi dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz.

- Ünzile teyze evladıyla ilgili, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Üç defa dik durun, dik durun, dik durun dedi.

- Sadece o mu? Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş, başımız sağolsun demeye gerek kalmadan, ‘gam yok, keder yok Bakan bey’ dedi.

- Çok şehit cenazesine katılıyorum ama bu kadar uzun bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti, ortaya koydukları sabır dün ve akşam ve dün bir ders daha verdi.

Allah şahittir 'evlat' olduk...

- Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Kimisi bayramdan dönerken kaçırıldı. Kimisi 'üniversite imtihanını kazanabilir miyiz' diye açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldı.

- Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hep beraber yaşıyoruz. Bu ailelere sadece vatandaş muamelesi yapmadık, evlat muamelesi yaptık, her 3 ayda bir görüştük.

- Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim.

Belçika'dan arayıp dediler ki...

- Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi.

- Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'.

Terörden ahlak bekleyen ahmaktır

- Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.

- Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır.

- Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır.

- Terör örgütünden, 'acaba bir şey olur mu' diye ona yaslanan hain oğlu haindir.

İHD denen canı çıkasıca dernek...

- Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi?

- Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki, 'biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'.

- 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı?

Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek...

- Bombalama yalanlarını bildiğimiz için hemen inisiyatif alarak valiye, başsavcıya, 2. Ordu komutanına 'beşiniz beraber olacaksınız, meseleyi de şöyle yürüteceksiniz' dendi. Fotoğraflar çekilecek, aileler gelecek ve vücut bütünlükleri görülecek, hepsinin tutanakları tutulacak. Otopsi raporlarının hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor. Bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek...

- Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun, namusun dışında adım atmamıştır. Orada 2 terörist yakalandı, alındı, ifadesi alındı.

- Bu evlatları ülkesine, ailelerine canlı kavuşulsun diye büyük bir merak ve beklenti içindeydik. Dün aileleri ile nasıl konuşacağımızı kara kara düşündük.

Aileler PKK'yı yenecek...

- Terörle mücadele bugün başlamamıştır. Çok büyük süreçle en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ü altına düştü doğru... Orada çocukların eline zorla silah tutuşturdukları için 15 bin kişi var.

- Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek.

- 6021 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse bu evlatlarımızı da o mağarada katlettiler. Bunları getirip ailelerine teslim etmek isterdik ama bunu gerçekleştiremedik. Bugün sabah gittik genel başkanlara bunu izah ettik bütün samimiyetimizle.

- Siz bu izahattan sonra Trump'tan bunları isteseydiniz diye sorarlarsa, yanınızdakilerden istemek için ne yaptınız da bu memleketin evladı olmayan Trump'tan istenmesini bekliyorsunuz.

Hem şehitlerimize rahmet diliyorum, ailelere başsağlığı diliyorum.