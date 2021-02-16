Kuymak nasıl yapılır Karadeniz'in efsane lezzeti!

İsmi üzerine birçok tartışma yaşansa da, adı tadının önüne asla geçemeyecek bir tarif kuymak. Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilen müthiş bir lezzet. Adı ve yapılışında farklılık olduğunu, yöreden yöreye göre değiştiği söyleniyor. Hatta kuymakta kaymak kullanıldığı için muhlamadan farklı olduğu da söyleniyor. Kimi kuymağı kaymakla yapıyor, kimi tereyağını mıhlamaya konulandan daha az koyarak. Sonuç, iki isimle de bu tarifin mükemmel bir lezzete sahip olduğu!

Malzemeler;

Mısır unu, tereyağ, peynir.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=W1y9bEPD1NQ