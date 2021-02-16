Lahana sarması nasıl yapılır şahane lezzet!

Yedikçe yiyesiniz gelecek, enfes bir dolma tarifi hazırladık. Kıymalı lahana sarması kış mevsiminde sofraları süsleyecek, oldukça sağlıklı bir tarif. O halde kıymalı lahana sarması için gereken malzemeleri toparlayın ve hazırlıklar için mutfağa buyurun. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler ;

1 orta boy lahana, 2 çaydanlık sıcak su, 500 gr kıyma, 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı kısırlık bulgur, 2 orta boy soğan, 1 çay bardağı zeytin yağı, yarım çay bardağı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=TKDcj2B-3V4&feature=youtu.be