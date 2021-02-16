Süleyman Soylu ifşa etti! 13 kişi Gara'ya kaçırılınca Pervin Buldan demiş ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi.

13 vatandaşın PKK'nın elinden kurtarma girişimlerine değinen Süleyman Soylu, kürsüden şu çarpıcı ayrıntıyı paylaştı:

-"Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz."