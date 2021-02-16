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POLİTİKA

Süleyman Soylu ifşa etti! 13 kişi Gara'ya kaçırılınca Pervin Buldan demiş ki...

GARA'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de 'yüzü burda' deyip herşeyi anlattı. Meğer Pervin Buldan 13 kişinin kaçırılmasıyla ilgili AK Partili vekil arayınca bakın ne demiş...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi.

13 vatandaşın PKK'nın elinden kurtarma girişimlerine değinen Süleyman Soylu, kürsüden şu çarpıcı ayrıntıyı paylaştı:

-"Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz." 

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