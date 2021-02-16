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POLİTİKA

Süleyman Soylu HDP sıralarına dönüp dişlerini sıkarak yemin etti

GARA'da 13 vatandaşımızın şehit olmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'ye bilgi verdi. Soylu, konuşmasının bir yerinde HDP sıralarına dönüp dişlerini sıkarak yemin etti...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'de yaptığı bilgilendirme konuşması HDP'lilere büyük rahatsızlık verdi. Zira Soylu hem Pervin Buldan'ın 'Biraz misafir edip bırakacaklar' lafını ifşa etti hem de ettiği yeminle TBMM'de alkış tufanı yarattı. 

Gara'da 13 kişinin şehit edilmesinin ardından yaşananları anlatan Süleyman Soylu, konuşmasının bir noktasında HDP sıralarına döndü ve şu yemini etti:

-Bu olay oldu.. Olay olduktan sonra evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti..
Bu yalanları bildiğimiz için, bombalama yalanlarını her yerde ama her yerde  Türkiye'ye bir daha haince yaftalancağını bildiğimiz için hemen insiyatif alarak... Hepsinin fotoğrafları çekilecek dedim...  Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgi verdim. Bakan yardımcılarıma talimat verdim. Aileleri bu evlatların yanına getireceksiniz, aileleri vücut bütünlüklerini görecek dedim. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak.

-Fotoğrafların hepsi burada. Otopsi fotoğrafları.. İçimiz kan ağlıyor. Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman, Allah şahittir, Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek... Tekrar şeref sözü veriyorum..." 

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