Doğal güzellik sırları ve fonksiyonel yöntemler

Güzellik sırları her dönemde konuşulan ve merak edilen bir konu olmuştur. İnsanlar evde yapılabilecek doğal güzellik yöntemlerini öğrenmek istiyor. Ayurveda ve geleneksel çin tıbbının öğretilerini birleştiren fonksiyonel güzellik kavramıyla naturel güzellik anlayışına yeni bir bakış geldi. Doğal görünümden uzaklaştıran medikal estetik uygulamalarının ötesinde face fitness ve toksinlerden arınma yöntemleriyle daha ışıltılı bir cildi kendi imkanlarınızla yaratmanız mümkün.

Basit ama etkili tekniklerle kendinizi her yaşta çok daha genç ve zinde hissetmeniz cildinizi kısa zaman içerisinde fark edilir derecede değiştirmeniz mümkün. Güzellik uzmanı Berrin Çetiner, 2021 yılına dair güzellik tüyolarını bizlerle paylaştı. Botoks ve dolguyu bir kenara bırakın... Şimdi cildinizi içeriden aydınlatma zamanı...

Günlük bakım rutininize bunları da ekleyin

Güzellik Uzmanı Berrin Çetiner günlük bakım rutinine dil temizliğinin eklenmesini oldukça önemli buluyor. Sabah uyandığınızda su dahi içmeden yapılacak olan ağız bakımı ve özellikle dil temizliğinden bahseden Çetiner, gece boyu ağzımızda birikten toksinlerden kurtulmanın önemini hatırlattı.



Öte yandan toksinlerden kurtulmanın basit bir tüyosunu da veren güzellik uzmanı, ağızda 20 dk bekletilecek susam yağı ya da hindistan cevizi yağının bu anlamda oldukça etkili olduğunu söyledi.



Son dönemin tercih edilen güzellik yöntemlerinden biri olan yüz yogasına alternatif bir güzellik yöntemi ise face fitness. Face fitness yöntemiyle yüz bölgenizdeki kas spazmlarını çözerek yüzdeki sarkmaların önüne geçmek mümkün.

Geleneksel Çin Tıbbı ile doğal Güzellik

Doğal sağlık ve bakım uygulamalarının ana vatanı olan Çin, köklü kadim felsefelerine dayanan bütüncül alternatif tıp sistemleriyle geleneksel Çin tıbbını dünyaya sunuyor. Geleneksel çin tıbbı, insanların vücutsal sağlamlıklarını, güzellik ve dengelerini sağlamak için hazırlanmış bir grup müdahalenin bir arada kullanılması felsefesine dayanıyor. Dış güzelliğin sağlanması için iç sağlamlığın ve ruhsal bütünlüğün bir arada olması gerektiğinin altını çizen bu felsefe ile günümüzün modern güzellik kavramlarının birleştirilmesi fonksiyonel güzellik olarak hayatımızı giriyor.

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