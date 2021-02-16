İstanbul’da minibüstekilerin dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada

İSTANBUL Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde meydana gelen kazada; sabah saatlerinde 34 M 2333 plakalı minibüsle Maltepe-Zümrütevler seferini yapan Güven Aslan, şeridinde gitmeye başladı. Bir süre sonra karşı yönden 34 DGN 952 plakalı otomobille seyreden sürücü, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolden çıktığını gören minibüs sürücüsü Aslan, çarpışmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı. Ancak kontrolden çıkan otomobil kayarak minibüse çarptı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından sürücüler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Minibüstekilerin çığlık atarak korktuğu feci kaza araç kamerasına yansıdı.