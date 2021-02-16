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POLİTİKA

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan HDP'ye çok sert cevap

TBMM'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara operasyonu ile ilgili konuşmalarının ardından HDP adına Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş konuştu. HDP'li Beştaş ile TBMM Başkanvekili Celal Adan arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti.

TBMM'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından dikkat çeken anlar yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın yaptığı konuşmayı 'kabul edilemez' bulduğunu ifade etti. Bunun üzerine Beştaş'a cevap veren TBMM Başkanvekili Adan ise "Konuşmam sırtını PYD'ye dayayan alçaklara bir cevaptır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim"dedi.

Adan'ın bu sözleri, Meclis'te alkış aldı.

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