BIST 1.543
DOLAR 7,00
EURO 8,48
ALTIN 403,78
MAGAZİN

Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya evlilik teklifi

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile dolu dizgin aşk yaşayan Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Aldığı teklif karşısında havalara uçan Leotta'nın Yaman'a 'evet' dediği öğrenildi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan ve her yaptığı magazin gündeminde olay yaratan Can Yaman, bu kez İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifinde bulundu.

Bir uçağın arkasına, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum" İtalyanca yazılı pankartı saatlere Roma'da uçuran Can Yaman, sevgilisinden 'evet' yanıtını aldı. İtalyan spor spikeri aldığı evlilik teklifi karşısında mutluluktan havalara uçtu.

Hırsızlık şoku yaşamışlardı

Sosyal medya hesaplarından şu sıralar sık sık fotoğraflarını yayınlayan Can Yaman ve Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde hırsızlık şoku yaşamıştı. Güzel spikerin Instagram'daki paylaşımlarını takip eden bir çete, Leotta'nın evine girerek soygun yapmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan HDP'ye çok sert cevap
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
2021 Naturel güzellik ipuçlarını uzmanından öğrenin
İstanbul’da minibüstekilerin dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada
CHP savaş meydanlarında kurulmuştur!
Süleyman Soylu ifşa etti! 13 kişi Gara'ya kaçırılınca Pervin Buldan demiş ki...
Lahana sarması nasıl yapılır şahane lezzet!
Elazığ Bingöl yolunda gören şaşkına döndü! Koşarak durdurdu
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu PKK'ya köpürdü Karayılan'ı 10 bin parçaya bölün
İzmir'de bir kadın canlı yayında kaçak ürün tanıtırken yakalandı