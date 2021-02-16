Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya evlilik teklifi

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan ve her yaptığı magazin gündeminde olay yaratan Can Yaman, bu kez İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifinde bulundu.

Bir uçağın arkasına, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum" İtalyanca yazılı pankartı saatlere Roma'da uçuran Can Yaman, sevgilisinden 'evet' yanıtını aldı. İtalyan spor spikeri aldığı evlilik teklifi karşısında mutluluktan havalara uçtu.

Hırsızlık şoku yaşamışlardı

Sosyal medya hesaplarından şu sıralar sık sık fotoğraflarını yayınlayan Can Yaman ve Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde hırsızlık şoku yaşamıştı. Güzel spikerin Instagram'daki paylaşımlarını takip eden bir çete, Leotta'nın evine girerek soygun yapmıştı.