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Bursa'da yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da buzlu yollarda facianın eşiğinden dönüldü. Genç adam, minibüsün altında kalmaktan çevredekiler sayesinde kurtuldu.

Sabah saatlerinde Bursa’nın merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde buzlu yollarda sıkıntı yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü gecenin ardından sabah erken saatlerde kar yağışı bastırdı.

Sabah 07,00 sıralarında işe gidenler yolda kalan otobüs ve servis minibüslerine yardımcı oldu. Emek Mahallesi’nde bir işçi ayağı kayınca minibüsün önünde yere düştü.

Minibüsün altında kalmak üzere olan Ali isimli işçi, o sırada servis bekleyen diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

Korku dolu anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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